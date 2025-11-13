7人乗りコンパクトSUVの2代目メルセデス・ベンツは、来月発表予定の新型『GLB』の画像を初めて公開した。2代目となる同モデルでは、内燃機関と電動パワートレインの両方が用意される。【画像】インテリアも大公開！ 人気のGLBがフルモデルチェンジへ【新型と現行型のデザインを比較】全32枚同社は新型GLBについて、初代モデルから「大幅な進化」を遂げたとし、特にインテリアの大幅な改良を強調している。極寒環境下でのテストに