プレーするマンチェスター・ユナイテッドの宮沢ひなた＝12日、マンチェスター（ゲッティ＝共同）【ミュンヘン共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は12日、各地で1次リーグ第3戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の宮沢ひなたはホームのパリ・サンジェルマン（フランス）戦にフル出場した。チームは2―1で勝ち、3連勝を飾った。バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の谷川萌々子は本拠地の