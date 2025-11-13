株式会社優（埼玉県川口市）が運営する『粗大ゴミ回収サービス』は、このほど「片付け意識」に関するアンケート調査を実施しました。同調査によると、約3人に1人が「自宅がゴミ屋敷予備軍に当てはまる」と感じていることがわかり、多くの人が片付けに対して悩みや不安を抱えている実態が浮き彫りになりました。【グラフ】“ゴミ屋敷予備軍”を自覚している人の割合は？調査は、全国の20〜60代の男女500人を対象として、2025年10月