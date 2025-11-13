シンガー・ソングライターの平原綾香（41）が13日までに自身のインスタグラムを更新。尊敬するアーティストとの“ハグショット”を披露した。平原は「生のコンサートやCDで聴き続けてはや36年になる大好きな音楽家、玉置浩二さん」とし玉置との“ハグショット”を披露。「昔も今も変わらず最高を更新し続けている人玉置浩二さん」などとつづった。また「安全地帯」のサポートメンバーを務めていた父でサックス奏者の平原ま