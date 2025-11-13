取材に応じる今井達也投手の代理人ボラス氏＝12日、米ネバダ州ラスベガス（共同）【ラスベガス（米ネバダ州）共同】プロ野球西武から米大リーグ移籍を目指す今井達也投手の代理人を務めるボラス氏が12日、ネバダ州ラスベガスで取材に応じ、米19日に同投手のポスティングシステムの申請が行われると明かした。来年1月2日まで交渉可能といい「彼は大規模な球団を好んでいる。強豪に身を置き、高いレベルでプレーしたいと考えている