気象台は、午前7時40分に、波浪警報を石垣市、竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表 13日07:40時点八重山地方では、13日昼過ぎから13日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□波浪警報【発表】13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m■竹富町□波浪警報【発表】13日昼過ぎから13日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6m■