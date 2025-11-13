『ユニクロ』の成長を参考に 国と企業の関係もしっかりと構築する時。グローバルへの反発で、ナショナリズム（自国第一主義）が台頭し、関税戦争などで国と国とがぶつかり合う。 しかし、現実に、国にしても、企業、個人にしても、単独では生きてはいけない。 経済安全保障などを考慮しつつ、互いの価値観の相違を認め、共存・共栄できる策を追求する時代である。それは困難を伴う作業になるであろう。