【日本】 国内企業物価（10月）08:50 予想0.4%前回0.3%（前月比) 予想2.5%前回2.7%（前年比) 【英国】 RICS住宅価格指数（10月）09:01 予想-14.0%前回-15.0%（RICS住宅価格指数) 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期）16:00 予想0.2%前回0.3%（前期比) 予想1.4%前回1.4%（前年比) 鉱工業生産指数（9月）16:00 予想-0.1%前回0.4%（前月比) 予想-1.4%前回-0.7%