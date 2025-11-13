朝のドル円は154円80銭前後、海外市場で一時155円台付けるも調整入る＝東京為替 朝のドル円は154円80銭前後、海外市場で一時155円台を付けたが154円台半ばまで調整。その後少し買いが入って現水準前後での推移。 USDJPY 154.79