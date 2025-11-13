関西No.1ディープタウン・大阪府大阪市西成区のスターといえば、元プロボクサーで俳優の赤井英和！やんちゃだった若き日の赤井は、自分の吐いた息や汗などを女性ファンたちが取り合うほどモッテモテだったらしい。そんな彼は現在、寂しがり屋な超愛妻家になっていた！ 【TVer】味噌汁つきチャーハンがたった150円！魚の煮つけは100円、刺身は150円……。大阪・西成を知り尽くした赤井英和、物価高度