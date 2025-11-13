※2025年6月撮影トップ画像は、八潮駅南口。前回は、猛暑日一歩手前、3km以上歩いてすっかり参ったので一度帰宅しました。日を改めて出直してきました。しかし、この日も、同じ埼玉県熊谷の最高気温が37.1℃という猛暑日。筆者が三浦半島を出発した時、地元は、30℃無かったのです。でも別の場所で撮影して八潮駅前についたのが午後2時。間違いなく35℃以上ありました。しかし1500円近い交通費を払って来たのに「暑いから」と帰る