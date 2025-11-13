「太陽フレア」と呼ばれる太陽の表面の大規模な爆発の影響で、道内各地で「低緯度オーロラ」が観測されました。これはきのう午後6時半ごろから陸別町で撮影された映像です。鮮やかな赤色の「低緯度オーロラ」が広がり、幻想的な夜空がみられました。これは、おととい「太陽フレア」と呼ばれる太陽の表面の大規模な爆発があった影響によるものです。陸別町の天文台にはオーロラを見ようとたくさんの人が集まって