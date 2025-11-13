【連載】松井大輔「稀代のドリブラー完全解剖」第８回：ライアン・ギグス1990年代から2000年代のサー・アレックス・ファーガソン監督が率いたマンチェスター・ユナイテッドの黄金時代。それを支えた中心選手のひとりが、ウェールズ代表のライアン・ギグスだ。17歳でトップデビューを飾って以来、ユナイテッドの主軸としてプレーし続けたギグスが現役を引退したのは2014年5月。彼が40歳の時だった。実に24シーズンにわたるプ