13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の5万1260円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54342.42円ボリンジャーバンド3σ 52823.21円ボリンジャーバンド2σ 51304.01円ボリンジャーバンド1σ 51260.00円13日夜間取引終値 51063.31円12日日経平均株価現物終値 50980.00円5日移動平均 50905.00円一目均衡表・転換線 4