札幌市北区の公園できのう（12日）夜、手袋のようなものが燃える不審火がありました。警察は、放火の可能性も視野に捜査をすすめています。火事があったのは、札幌市北区屯田の「屯田ライラック公園」です。きのう午後10時半すぎ、近くを通りかかった人から「東屋の柱付近から火が見える」と警察に通報がありました。警察によりますと、燃えていたのは、公園内のテーブルで、燃えた場所には手袋のような物体が残っていたとい