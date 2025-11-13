13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12.5ポイント高の3378.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3454.84ポイントボリンジャーバンド3σ 3394.06ポイントボリンジャーバンド2σ 3378.50ポイント13日夜間取引終値 3359.33ポイント12日TOPIX現物終値 3338.80ポイント5日移動平均 3333.28ポイントボリンジャーバンド1σ 32