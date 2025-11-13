13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の723ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 772.49ポイントボリンジャーバンド3σ 756.57ポイントボリンジャーバンド2σ 755.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 753.45ポイント75日移動平均 740.64ポイントボリンジャーバンド1σ 739.25ポ