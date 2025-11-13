２０２６年１月９日放送スタート！ 脚本・監督：阪元裕吾／主演：中島歩＆草川拓弥 ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」 “理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！ 原田琥之佑、吉田美月喜、後藤剛範、濱田龍臣 個性溢れるキャラクターで出演が決定！ テレ東では、2026年1月クールに、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25「俺たち