百貨店のお歳暮商戦が本格化している。取引先などに贈る習慣は薄れる一方、「自分へのご褒美」需要は高まっている。お歳暮になじみのない若年層を取り込むための試食サービスや、物価高で外食や旅行を控える人が自宅で楽しめる商品の拡充など、各社が工夫を凝らしている。（石川泰平）店内カフェで試食高島屋新宿店では、館内のカフェで、カタログに掲載しているお歳暮商品をその場で食べられる期間限定のサービスを２５日まで