来年1月には2024年の『欲望という名の電車』以来となる舞台『ピグマリオン−PYGMALION−』で主演を務めるほか、続く2月には約7年ぶりの映画『＃拡散』でスクリーンに帰ってくる沢尻エリカ。今回は、徐々に露出を増やしつつある沢尻がこれまでに出演した注目のドラマ・映画をピックアップ！【写真】かわいい！沢尻エリカ20代からのフォトギャラリーをチェック■ パッチギ!『岸和田少年愚連隊』の井筒和幸が監督を務め、キネマ