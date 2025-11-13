マイケル・ジャクソンの生涯を描いた伝記映画『MICHAEL』が、邦題『Michael／マイケル』として、2026年6月に日本公開されることが決定。あわせてUS版第1弾予告、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】マイケル・ジャクソン役は彼の実の甥！『Michael／マイケル』US版第1弾予告人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャ