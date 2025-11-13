沖縄と奄美は、今日13日(木)も雨や雷雨。局地的には、滝のような降り方に。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、土砂災害の危険度がさらに高くなる恐れも。台風26号と前線雨雲や雷雲が発達しやすい台風26号は、今日13日6時には与那国島の南西にあって、北北東へ進んでいます。このあとも北よりに進んで沖縄地方にかなり接近し、午後には温帯低気圧に変わる見込みです。沖縄と奄美では、台風26号や周辺の湿った空気、前線の影響で