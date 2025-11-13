芳根京子と高橋海人が共演する映画『君の顔では泣けない』が11月14日に公開される。これまでの「入れ替わり」ものとは一線を画す本作で初共演を果たした2人に話を聞くと、それぞれが持つ柔らかく温かい、真摯な人柄が伝わるインタビューとなった。※高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記【写真】芳根京子＆高橋海人のビッグスマイルがかわいすぎ！◆初共演の印象は“イメージ通り”（高橋）＆“全然違って…”（芳根）