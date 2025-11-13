中島歩と草川拓弥がダブル主演する2026年1月スタートのドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京ほか／毎週金曜24時42分）に、原田琥之佑、吉田美月喜、後藤剛範、濱田龍臣の出演が決定した。【動画】中島歩＆草川拓弥がカッコよすぎ！『俺たちバッドバーバーズ』特報本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』