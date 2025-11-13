流通経済大柏2年MF古川蒼真「自分のプレーの幅を広げている」第104回全国高校サッカー選手権の都道府県予選も佳境に入り、各地では代表校が決まり始めている。ここでは全国各地で繰り広げられている激戦の主役たちのエピソード、プレーなどをより細かくお届けしていきたい。今回は千葉県予選準決勝、流通経済大柏vs市立船橋のビッグカードから。ともにプレミアリーグEASTに所属し、「昨年度準優勝校vs一昨年度ベスト4」という