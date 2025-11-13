高市首相が、11月7日、衆議院予算委員会の答弁準備のために、午前3時に宿舎から公邸に移動したというというニュースが話題になった。私の大臣時代の経験も語りながら、国会改革の必要性を論じたい。【前編記事】『「質問のルールを守らない議員が多すぎる…」衆議院予算委員会で浮き彫りになった《質問通告》の限界』よりつづく。午前3時からの答弁準備などありえない国会開催中に霞ヶ関に行くと、省庁の灯りはついたままで、路上