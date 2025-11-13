長崎・国見高3年MF原田高虎がJ3群馬に加入内定J3のザスパ群馬は11月12日、長崎・国見高3年MF原田高虎が2026シーズンからの加入が内定したと発表した。大分県出身の原田は、これまで大分トリニータU-12、ヴェルスパ大分U-15を経て国見高校でプレー。身長177センチ、体重67キロのMFで、伝統ある国見の中盤を支える存在として注目を集めていた。原田はクラブを通じて「夢だったプロサッカー選手のキャリアを、ザスパ群馬という