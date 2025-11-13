西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指している今井達也投手（２７）について１２日（日本時間１３日）、米ラスベガスで行われているＧＭ会議で担当する大手エージェント「ボラス・コーポレーション」のスコット・ボラス代理人が取材に応じて言及した。１９日（同２０日）に、ポスティング申請手続きを行い、年内決着を目指すことを明言。交渉期間は４５日間で、締切は来年１月２日（同３日）までとなる。ボラス代