誰しも一度は「もっとお金があったら…」と考えたことがあるだろう。しかし、経済格差があまりにも大きいと、それが劣等感や執着に変わり、人生そのものを狂わせてしまうこともある。そんな切ない心情を描いた漫画『田舎コンプレックスの私とお金持ちの友達』（作・うみの韻花さん）がSNSで共感を集めている。 【漫画】こんなはずじゃなかったのに… 物語は、誕生日を迎えた31歳の美春が、SNSの過去写真を見つめる場面から始まる