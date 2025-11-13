ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(毎週月曜20:00〜)第7話が、10日に配信された。※以下、第7話ネタバレあり『MISS KING / ミス・キング』場面カット○飛鳥と藤堂がネット上で炎上ある夜、週刊誌記者に声をかけられた藤堂(藤木直人)。記者は飛鳥(のん)の彰一(中村獅童)殺害計画について知っており、そこに藤堂が関わっていたことも把握していた。この件は理事会でも問題となり、彰一は飛鳥が自分の娘であることを