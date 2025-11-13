俳優の國島直希（31）が12日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。お相手は一般女性で、既に妊娠中であることも明かした。 【写真】結婚を発表した國島直希イケメンっぷりにさらなる磨きが掛かってる！ 國島は「ご報告になります」として文書を公開。「私事で恐縮ではありますが、この度一般の方と結婚する運びとなりましたこと、そして小さな命を授かりましたことをご報告させていただきます」と発表した。