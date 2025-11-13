タレントのローラが、きょう13日に放送されるフジテレビ系トーク番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)に出演する。ローラCM契約数15本、年間出演番組200本、バラエティ番組を中心に大活躍していた2015年、突如日本を去り、活動拠点をロサンゼルスに移したローラ。人気絶頂のさなかになぜ日本を去ったのか。自分を守るためにすべてを捨てて日本を離れる決意をしたというローラが、売れっ子の立場を捨てることに不安はなかったの