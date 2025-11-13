世界的な稚魚の不足によって、年々価格が高騰しているうなぎ。近年の物価高も相まって、すっかり庶民の口から遠ざかりつつある中、「日本人が昔から親しんできた鰻重をもっと気軽にお腹いっぱい食べてほしい」というコンセプトの下、割安な鰻重を提供しているのが、うなぎチェーン「鰻の成瀬」だ。同チェーンを運営するフランチャイズビジネスインキュベーション社によれば、2022年の創業からわずか3年で381店舗（2025年10月31日現