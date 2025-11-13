〈「逃げるな」「出てこい」自殺した中学3年男子の告別式で糾弾された女性教師の“暴言指導”とは《遺族が6580万円の賠償訴訟》〉から続く2018年9月の夏休みが明けた初日、鹿児島市の中学3年生だったサトルさん（仮名、当時15歳）が自宅で自殺した。母親のアカネさん（仮名）は、担任で保健体育担当の女性教諭Zの「怒鳴り声をあげる」「進路に関する不安をあおる」などの指導が不適切だったとして、市を相手に約6580万円の賠償を