12日午後、長井市の住宅敷地内で目撃されたクマについて、長井市は13日午前7時10分ごろ現場近くで発見し、緊急銃猟による発砲で駆除しました。長井市によりますと12日午後3時50分ごろ、長井市寺泉の住宅敷地内にある柿の木の上に子グマ1頭がいるのを住民の男性が発見し、警察に通報しました。クマは、日没後もその場に留まっていたということです。現場は長井市役所から北西に1.3キロメートルほど離れた集落です。市と警察、