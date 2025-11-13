イスラエルの諜報機関モサドは世界最強と謳われる。どこがすごいのか。日本大学危機管理学部教授の小谷賢さんは「通信機器に頼ることなくヒズボラの所在地を把握していた。ハマスの戦闘計画さえ手中に収めていた」という。『戦闘国家』（PHP新書）より、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんとの対談を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／Olena Bartienieva※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Olena