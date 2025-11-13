私たちの生活はぜんぜん楽にならない日経平均が10月27日に5万円を突破し、10月31日には5万2411円の最高値を付けた。高市早苗新総理誕生のご祝儀相場とは言え、3ヵ月で1万円以上という猛烈な値上がりだ。メディアはお祭り騒ぎ、高市内閣支持率はJNNの調べでは82%と、2001年以降では小泉純一郎内閣に次ぐ高水準となった。裏金議員は禊が終わったといわんばかりに堂々と政権復帰し、投資をしていない人たちは「自分もやらなくては」と