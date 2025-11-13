「減税＝悪」は誤解だらけ自維連立の高市早苗政権が高支持率に支えられている要因はさまざまだが、財政の観点から見れば、彼女が巧みに「減税政策」を進めているからだろう。これに対し、昨今の大手メディアの議論には「減税は悪だ」という風説がはびこっている。とりわけ、その矛先は高市首相の唱える「責任ある積極財政」に向かっている。財政規律を無視すれば市場の信認が失われ、英国のトラス・ショックのように円と国債が暴落