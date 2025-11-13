「日本の言いなりにならない」トランプ大統領の政策の影響が、世界経済の様々な分野で顕在化しつつある。その一つの例が、日本製鉄の米国事業に関するトランプ政権の方針だ。今年6月、同社は紆余曲折を経て、米国最大の鉄鋼メーカーの“USスチール”の買収にこぎつけた。買収条件として、日本製鉄は2028年までに110億ドルを投資すると表明。それと同時に日本製鉄は、米国事業に関して拒否権を持つ“黄金株”を米国政府に付与した。