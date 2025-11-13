STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回ご紹介するのは、23年前に刊行された一風変わった本格ミステリー作品。いかにもな本のタイトル通り、洋風の城に謎の時計がかかっていて、”解決不可能”なはずの殺人事件が……。と思っていたら、さらにそんな別設定があるの!?という情報量が多すぎる一冊。読者の想像力で楽しみ方も変わってくるので、ぜひ手に取ってください！三つの時計