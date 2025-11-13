グランドメルキュール札幌大通公園は、大倉山ジャンプ競技場の特別エリア体験ツアーを2026年1月27日、2月23日、3月21日に実施する。スキー・ノルディック複合競技で国際大会優勝経験を持ち、現在は札幌オリンピックミュージアム館長である阿部雅司氏が案内し、選手の心構えや技術的なポイントを解説するほか、通常非公開のジャンプ台スタート地点や選手控室、展望台屋上からラージヒル（K点123メートル）の視点を見学できる。時間