今年、熊による死者数は13人となり（11月12日時点）、過去最悪だった23年度の2倍を超えた。なぜ人を襲う熊が急増しているのか。新潟県村上市にある山熊田という集落で、マタギの夫と暮らす大滝ジュンコさんは「50年近く熊狩りを続けている夫は『マタギの常識が通用しない熊が増えた』と話している」という。ライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝時事通信フォトツキノワグマ＝2025年4月27日、長野県飯田市 - 写真＝時事通信フ