お笑いタレントのいとうあさこ（55）が12日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、「歩きスマホ」に物申した。今回は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」と題して放送された。「スマホにまつわるモヤモヤ」の話題で、いとうは「本当にこの間あったんですけど…」と切り出した。最近モヤモヤしたことに「雨の日に…傘をビニール傘じゃなくて普通の傘なんでまず透けないから前が見えないで