【バグダッド共同】ロイター通信は12日、11日投票のイラク国会（定数329）選でスダニ首相の勢力が首位になったと報じた。隣国のイスラム教シーア派大国イランと米国の間で「バランス外交」を訴えるスダニ氏が一定の支持を集めた。今後は次期政権樹立に向けた各勢力間での協議が焦点となりそうだ。イラクメディアによると、スダニ氏は演説で新政権の樹立を目指す考えを示した。選挙当局によると、投票率は約56％だった。政治不