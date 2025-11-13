台風２６号の影響により、沖縄や奄美では荒れた天気となるでしょう。あす朝までの２４時間降水量は多い所で180ミリが予想されています。土砂災害などの大雨災害や、強風・高波には注意・警戒をしてください。九州や、四国でも雨の降る所がありそうです。また、北日本でも低気圧や前線に伴い雨が降り、風も強まるでしょう。その他の地域は、晴れ間がある所もありますが、全国的に雲が広がりやすく、太平洋側ではにわか雨がある所も