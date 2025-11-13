マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael』が、邦題を『Michael／マイケル』として2026年6月に日本公開となることが決定した。配給はキノフィルムズ。予告編映像、ポスタービジュアル、場面写真が届いている。 ﻿ 人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、数々の偉業とともに語り継がれる“キング・オブ・ポップ”=マイケル・ジャクソン。その音楽はミュージカルやライブ・ステー