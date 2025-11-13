「仕事と私、どっちが大事なの？」。女性から問いかけられても答えられなかった。給与明細はなるべく気にしないようにした。自宅に帰るのは週に一度あるかないか。すべては、目の不自由な方の『人生のパートナー』となる盲導犬を安定供給するため。「人が喜ぶことを自らの喜びとする」盲導犬の性質に魅了され、その繁殖研究に人生を捧げた獣医師・諏訪義典氏（60歳）が、新たに使役犬やクマ対策犬「ベアドッグ」の繁殖に乗り出して