韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「수재（スジェ）」の意味は？「수재（スジェ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、勉強が得意な人のことを表す言葉です。「수재（スジェ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「秀才」でした！「수