都合の良いときだけ、男性を利用する小悪魔系女子が存在するために、自分はそんなつもりがなくても「オレは、利用されているのか・・・？」と疑いをもたれることもあります。男性に被害妄想を抱かせないために、参考として「男性が『オレは、利用されていたのか・・・』ガックリする瞬間９パターン」を紹介させていただきます。【１】イイ男を紹介したら、まったく連絡が取れなくなった。男性の紹介役として、利用されたと感じさせ