タイのローソンで期間限定で販売されていたトムヤムクンチャーハンおにぎり＝タイ・バンコク、2025年8月、藤崎麻里撮影 手ごろな価格で米のおいしさを楽しめるファストフード。おにぎりをこう位置づけて海外へ売り出す動きが広がりを見せています。政府が旗を振る米の輸出では、米の食文化のない地域の人々にどうやって届けるかが、カギを握ります。現地好みのユニークなおにぎりも登場しています。■ブルーベリーに、